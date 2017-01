Neige : 34 routes nationales et 64 chemins de wilayas bloqués

Related Articles

18/01/2017

Les intempéries et les fortes chutes de neige ont encore une fois causé de graves préjudices, en effet 34 routes nationales et 64 chemins ont été bloqués suite à l’amoncellement de neige, à travers 100 communes des wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, M’Sila, Djelfa, Aïn-Defla, Tissemsilt, Skikda, Constantine, Mila, Bejaia, Jijel, Batna, Guelma, Sétif, Bordj-Bou- Arreridj et souk-Ahras, indique un communiqué de la Gendarmerie Nationale.

Un dispositif a été déployé sur l’ensemble des axes routiers bloqués pour porter aide aux citoyens et réguler la circulation routière, alors que les travaux entamés pour rouvrir les routes par les autorités administratives locales se poursuivent.

BOUIRA - La RN.15, reliant Bouira à Tizi Ouzou, au Col de Tirourda, commune d'Aghbalou. - La RN.33, reliant Bouira à Tizi-Ouzou, à hauteur de Tikajeda, commune d’El-Asnam. - La RN.30, reliant Tizi Ouzou à Bouira, au Col de Tizi N’Koulène, commune de Saharidj. - La RN.62, reliant Sour-El-Ghozlane à Dechmia, à hauteur du douar El Hamadia, commune de Dechmia. - La RN.14, reliant Bordj-Okhriss à Taguedit, à hauteur du village El-Ouilette, commune de Bordj-Okhriss. - Le CW.25, reliant Mesdour à Taguedit, à hauteur des villages Kachama et El-Kharachiche, commune de Mesdour. - Le CW.24, reliant Bordj-Okhriss à Taguedit, à hauteur du village de Guadane, commune de Bordj-Okhriss. - Le CW.17, entre les communes de Guerrouma à Lakhdaria. - Le CW.93, entre les communes de Z'barbar à Tablat (Bouira). - Le CW.05, reliant la RN.05 et le CW.06, à hauteur des villages de Bezitt et Beni Fouda, sur une distance de 07 km, dans la circonscription communale d'Ait Laaziz. - Le CW.06, entre les communes d'Ait Laaziz à Boghni (Tizi Ouzou). Amoncellement de neige.

TIZI-OUZOU - La RN.15, reliant Tizi Ouzou à Bouira, au Col de Tirourda, commune d’Iferhounène. - La RN.33, reliant Tizi-Ouzou à Bouira, à hauteur du village Assoul, dans la circonscription communale d’Aït Boumahdi. - La RN.12, reliant Tizi-Ouzou à Bejaia au lieu dit Tamlihet, sur une distance de 08 km, commune de Yakourène. - Le CW.09, reliant Tizi Ouzou à Béjaia au lieu dit Mazgan une distance de 1.5 km, dans la circonscription communale d'Illoula Oumalou. - Le CW.253, reliant la RN.15 à la localité d’Illilten, au Col de Chelata, commune d’Iferhounène. - Le CW.251, reliant Tizi Ouzou à Béjaia au lieu dit Bounhir, commune Illoula-Oumalou. - Le CW.159, reliant Zekri à la RN.12, sur une distance de 40 km, commune de Zekri. - Le CW.08, reliant Zekri à Aït-Chafa, sur une distance de 40 km, commune de Zekri. Amoncellement de neige. M'SILA - La RN.60, reliant M'Sila à Bordj Bou Arreridj, à hauteur du village Theniat, commune de Ouanougha. - La RN.89, reliant M'Sila à Djelfa à hauteur du douar d'El-Anag, commune de Djebel Messaad. DJELFA - La RN.01, reliant Médéa à Djelfa, au lieu dit Boudhir, commune d'Aïn Maabed. - La RN.01, reliant Laghouat à Djelfa à hauteur du village Dayet El-Mahala, commune d'Aïn El Ibel. - Le CW.165, entre les communes de M'Liliha, Sidi Baizid et Dar Chioukh.