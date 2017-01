L'Algérie condamne fermement l'attentat suicide perpétré à Gao au Mali (MAE)

L'attentat suicide perpétré à Gao (nord du Mali) ,qui a fait 40 morts et 60 blessés, a été fermement condamné mercredi à Alger par le ministère des affaires étrangères.

"Nous condamnons de la manière la plus ferme l'attaque terroriste meurtrière perpétrée ce jour à Gao (Mali)", a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration à l'APS.

"En sa qualité de président du Comité de suivi de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, l'Algérie ne ménagera aucun effort pour l'application scrupuleuse et rigoureuse de toutes les dispositions de cet Accord en coordination avec l'ensemble des acteurs concernés de la communauté internationale et les partenaires maliens", a-t-il affirmé.

"Convaincus que la voie du dialogue et de la réconciliation est et reste le seul moyen à même de favoriser une poursuite sereine du processus devant couronner les efforts en cours pour la mise en œuvre de cet Accord, nous réitérons notre rejet de la violence et notre condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations", a ajouté le porte-parole du MAE.