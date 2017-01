Alger: Arrestation de 11 individus pour détention et vente de substances psychotropes

Related Articles

18/01/2017

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont traité récemment cinq (05) affaires de détention et vente de substances hallucinogènes dans les circonscriptions administratives de Rouiba, Cheraga, Dar El Beida et Bouzaréah et procédé à l'arrestation de 11 individus ainsi que la saisie de 758 comprimés psychotropes, a indiqué mercredi un communiqué de ces services.

Les personnes impliquées dans ces affaires vendaient des substances hallucinogènes dans les différents quartiers des circonscriptions mentionnées, ont été placées en détention provisoire sur ordre des procureurs de la république territorialement compétents, précise le communiqué.

La première affaire dont les faits se sont déroulés à Rouiba, concerne trois jeunes qui avaient transformé la chambre d'un transformateur électrique en lieu de vente de comprimés psychotropes.

Une quantité de 359 comprimés et un montant de 16.600 DA ont été saisis sur place.

Les services de Sûreté de Cheraga ont traité deux autres affaires similaires. La première s'est soldée par l'arrestation de deux personnes qui étaient à bord d'un véhicule dans le duquel (sous le siège du conducteur) étaient dissimulés 115 comprimés psychotropes.

La seconde et, après interpellation de deux autres personnes pour vol d'un magasin commercial et perquisition d'un domicile, 38 comprimés psychotropes ont été découverts outre un montant amassé par la vente d'articles volés et des armes blanches.

D'autre part, les services de Sûreté de Dar El Beida ont procédé, eux aussi, à l'arrestation de trois personnes qui étaient à bord d'un véhicule ou ont été découverts 118 comprimés psychotropes et une somme de 17490 DA.

A Bouzaréeh, les mêmes services ont arrêté un autre présumé qui se chargeait du transport et de la vente de produits hallucinogènes. Après perquisition de son domicile, 107 comprimés psychotropes et un montant de 33 000 DA ont été saisis.