Scandale RHB: Le rapport d'expertise qui accable Zaibet

Décidèment, le scandale du "remède miracle" contre le diabète dit "Rahmet Rabi" (RHB) ne cesse d'enfler !

Sur demande de la direction du Commerce de la wilaya de Constantine, le laboratoire de Toxicologie du Centre Hospitalo-universitaire Dr Benbadis a établi une expertise, en date du 15 décembre 2016, qui, pour le moins, accable le pseudo-inventeur, le charlatan Toufik Zaibet, ainsi que tous ceux qui l'ont et le soutiennent inlassablement.

En effet, cette expertise toxicologique, faite sur un échantillon du "RHB", a révélé des non-conformités sur plusieurs niveaux. Il est ainsi noté, "l'absence nominative des différents composants, conjuguée à des oligoéléments et un complexe vitaminique non-identifiés, des protides extraits naturels sans origine et des excipiens non-mentionnés", peut-on lire sur ce rapport révélé par le quotidien Ennahar, dans son édition d'aujourd'hui.

Il est également noté une "absence totale des doses des différents composés" à l'exception d'un pourcentage du principe actif, ainsi qu'une mention de QEP non-évaluée et non-mentionnée de par la règlementation.

Cette expertise conclut ainsi qu'"au vu de ces éléments, on considère que cette molécule présente des non-conformités avec des risques d'accidents thérapeutiques en l'absence de données sur une molécule X, ainsi que les risques pharmacodynamique et toxicologique (interaction - contre-indication,...) chez une population diabétique souvent avec des pathologies sous-jacentes.

Une copie a, faut-il le mentionner, été adressée au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf.