Réouverture des routes bloquées par la neige à Blida

Toutes les routes coupées en raison des chutes de neiges ont été rouvertes à la circulation au niveau de la wilaya de Blida, a indiqué vendredi à l'APS le responsable de la cellule d'information et de communication à la direction locale de la Protection civile, Yacine Chaabane.

La cellule de crise mise en place par la direction locale de la Protection civile, présidée par le lieutenant-colonel, Noureddine Fedi, a veillé depuis le début des intempéries à la mobilisation de tous les moyens matériels et humains pour faire face à cette situation et rouvrir les routes bloquées, a précisé le responsable.

Les routes rouvertes à la circulation jeudi soir en coordination avec les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) et les services communaux sont: la route nationale N°37, reliant entre Blida et Chréa, la route nationale N°64, reliant entre Aissaoua et Hammam Melouane, au niveau du lieu-dit El Menkouche, la route nationale N°1, reliant entre Blida et Médéa au niveau des deux tunnels, la route communale reliant entre Douar El Djouamaa et Ain Roumana et la route communale reliant entre Djebabra et Meftah, a indiqué l'intervenant.

Aucun cas d'asphyxie par gaz ou au monoxyde de carbone n'a été enregistré dans la wilaya de Blida durant la même période, a fait savoir M. Yacine Chaabane qui a relevé toutefois 12 accidents de la circulation ayant engendré des dégâts matériels en raison des intempéries et de l'accumulation de la neige.

Les services de la Protection civile ont par ailleurs organisé une simulation dans la région de Chréa, représentant une panne du télésiège pour tenter de secourir trois personnes bloquées dans une cabine. Cette simulation s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Direction générale de la Protection civile visant à mesurer la capacité d'intervention immédiate de ses unités en cas de catastrophes ou d'accidents.

Le responsable de la cellule d'information et de communication a appelé les citoyens à faire preuve de vigilance et à ne pas s'aventurer dans la région de Chréa, d'autant plus que des intempéries sont attendues cette nuit pour durer jusqu'à dimanche prochain.