Alerte Météo: Pluie et grêle sur le Nord du pays, 10 wilayas seront touchées

Des pluies assez marquées accompagnées parfois d'orage et de grêle affecteront les wilayas du Nord, notamment l'Ouest et le Centre-Ouest, dès ce samedi matin, indique aujourd'hui l'Office national de météorologie dans un bulletin spécial.

Cet orage touchera les wilayas d'Ain Temouchent, Oran, Sidi Bel-Abbes, Mascara, Mostaganem, Chlef, Relizane, Ouest d'Ain Defla, Nord de Tiaret et Tissemsilt.

Le bulletin restera valide jusqu'à demain, dimanche à 15h00 et les cumuls de pluie atteindront ou dépasseront les 60 mm durant cette période.