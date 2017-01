Six éléments de soutien aux groupes terroristes interceptés à Boumerdès (MDN)

Related Articles

21/01/2017

Six éléments de soutien aux groupes terroriste ont été arrêtés par les éléments de la Gendarmerie Nationale à Boumerdès vendredi 20 janvier, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Par ailleurs, 10 narcotrafiquants ont été interceptés à Tlemcen par un détachement de l’ANP, en possession d’une quantité de drogue s’élevant à 322 kilogrammes de kif traité, 200 grammes de cocaïne, ainsi que (05) véhicules,

D’autres part, 15 contrebandiers, 256 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés suite à l'intervention des détachements de l'ANP à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji. En outre, un camion, 08 véhicules tout-terrains, 3200 litres de carburants et 06 détecteurs de métaux ont été saisis.