Réunion Opep/non-Opep dimanche à Vienne

21/01/2017

Des représentants de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP sont arrivés à Vienne vendredi pour assister à la première réunion qui évaluera si les membres respectent leurs promesses concernant la réduction de production convenu le 10 décembre, a indiqué Bloomberg.

Les ministres de l'Arabie saoudite, Koweït, Algérie et Venezuela (membres de l'OPEP) rencontreront leurs homologues des pays non membres de l'OPEP, à savoir: La Russie et l'Oman afin de vérifier si les vingt-quatre signataires de l'accord historique sont déterminés à remplir leur engagement de supprimer un total de 1,8 millions de barils par jour d'approvisionnement du marché pendant six mois.

Les données de production connues sous le nom de «sources secondaires», publiées mensuellement, seront l'outil principal pour juger si les membres se conforment ou non à l'entente.