Intempéries : 4 morts et 15 blessés dans des accidents en vingt-quatre heures

Quatre morts et 15 blessés durant vingt-quatre heures, dans 9 accidents de la route enregistrés dans des wilayas touchées par les chutes de neige, dont 2 à Batna, indique un communiqué de la Gendarmerie nationale.

Vingt-trois routes nationales et quatorze routes wilayales ont été fermées à la circulation dans les wilayas de Tlemcen, Ain Defla, Djelfa, Blida, El-Baid, Laghouat, Tissemssilt, Jijel, Sétif, Bouira, Tizi-ouzou, Béjaia et Mila, suite aux précipitation de neige dans les hauteurs de plus de 800m, annonce la même source.

Les services concernés en collaboration avec les membres de la Gendarmerie et l’ANP, dégagent les passages des accumulations de neige, afin de rouvrir les routes à la circulation.

PHOTO RADIO-ALGERIE