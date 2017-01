Photo- Quand le Président Boumédiène jouait au foot

Décidément, le football est pour l'Algérie une passion nationale et révolutionnaire !

L'ancien président de la République, Houari Boumédiène, connu pour son nationalisme et son patriotisme sans limites, jouait, lui aussi, au football.

En effet, jusqu'ici très peu connue, une photo de l'ex-président Houari Boumédiène, balle au pied, a été partagée sur Twitter par le PDG du Groupe Ennahar, Anis Rahmani.

"Le défunt Houari Boumédiène était aussi un joueur exceptionnel...l'équipe militaire est sur le chemin de Boumediene...discipline et nationalisme d'abord...la richesse vient après", a commenté Anis Rahmani.

L'exhumation de cette photo coïncide avec les exploits de la sélection militaire algérienne au Mondial à Oman, sortant victorieux de la première phase en raflant trois victoires.