Le gouvernement ‘’corrige’’ la loi de finances 2017

La Loi n 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, a été rectifiée et publiée dans le Journal Officiel.

Les changements affecteront la partie concernant les recettes fiscales au niveau des chiffres communiqués.

La correction s’effectuera dans la partie :’’201.003-Produits des ….1.047.601.000’’ et sera modifiée par ’’201.003-Produits des ….1.077.592.000’’, et se poursuivra après la partie ‘’ sous-total(2)’’, là où on aura ‘’Sous-total(2)…………………… 100.020.000’’ au lieu de ‘’Sous-total(2)…………………… 100.000.000’’.