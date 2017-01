La protection des jeunes de l’extrémisme religieux au cœur des discussions du 5ème atelier des imams du Sahel

Related Articles

22/01/2017

Le cinquième atelier de la ligue des savants, prédicateurs et imams des pays du Sahel, aura lieu les 24 et 25 janvier à la capitale tchadienne N’Djaména, avec la participation de l’Algérie, indique l’APS.

La rencontre réunira les chefs spirituels et les imams de l’Algérie avec ceux de portera sur l’extravagance et l’extrémisme religieux dans la région du Sahel et sera tenue pour discuter et échanger des expériences dans le domaine de lutte contre ces fléaux pour mieux combattre le terrorisme en vue des instabilités sécuritaires et politiques dans la région.

L’atelier fera la lumière sur l’importance du discours religieux dans la protection de la jeunesse face à l’extrémisme et l’intégrisme et la nécessité d’unir et coordonner les efforts, les mécanismes et la communication, afin d’échanger les informations entre les pays du Sahel pour lutter efficacement contre la violence.