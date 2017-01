L'Algérie participe au Forum régional de l'Union pour la Méditerranée à Barcelone

Related Articles

23/01/2017

L’Algérie participera à la 2ème édition du Forum régional pour l'Union de la Méditerranée (UpM), qui se tiendra les 23 et 24 janvier à Barcelone, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dimanche dans un communiqué, rapporte l’APS.

Le secrétaire général des Affaires étrangères, Hassane Rabehi, a été désigné pour diriger la délégation algérienne, a souligné la même source.

Cette conférence, intitulée "La jeunesse, au cœur du développement dans la région méditerranéenne", comprendra une réunion ministérielle et un forum.

Ce forum portera sur les moyens de renforcer la coopération régionale pour les trois années à venir de l'UpM.

Lors de cette deuxième édition, l'Algérie, en tant que membre fondateur de l'UpM et coprésidente du Dialogue en Méditerranée occidentale (5 + 5), saisira cette occasion pour souligner son engagement envers l'UpM en renforçant les liens de bon voisinage et en établissant des relations bilatérales, coopération et partenariat.