Intempéries: 3 morts dans des accidents et plusieurs routes bloquées à travers le pays

Related Articles

23/01/2017

Les perturbations météorologiques que connaissent les wilayas du nord du pays ont causé de graves préjudices au trafic routier.

Trois personnes ont perdu la vie, huit autres sont grièvement blessées dans cinq accidents de circulations enregistrés suite aux intempéries qui ont touché plusieurs wilayas du pays, a précisé aujourd’hui 23 janvier un communiqué de la Gendarmerie Nationale.

Par ailleurs, 15 régions ont été particulièrement affectées par les mauvaises conditions météorologiques dans les wilayas de Tlemcen, Ain Defla, Laghouat, El Bayadh, Setif, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia, Bordj Bou Arreridj, Batna, Mostaganem, Médéa, Tissemsilt, Tiaret et Relizane, provoquant la fermeture de certaines sections à travers 18 routes nationales et 20 routes wilayales, a précisé la même source.

Les wilayas les plus affectés sont : Laghouat, El Bayadh, Tlemcen, Tizi Ouzou, Batna, Bouira et Sétif. Pour ce qui est des routes nationales bloquées sont concernées : les routes nationales n ° 15-33 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, la route nationale n ° 99 transit entre la wilaya de Tlemcen et El Bayadh ainsi que la route nationale n ° 47 raccordant Laghouat et El Bayadh.

Les éléments de la Gendarmerie Nationale et les membres de l'Armée Populaire Nationale (ANP) déploient tous les moyens nécessaires afin de déneiger les routes bloqués et de facto rouvrir la circulation routière aux citoyens.