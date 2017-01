Accidents de la route: 3 morts et 8 blessés en 24h (GN)

Trois (03) personnes ont trouvé la mort et huit (08) autres blessées dans cinq accidents de la route survenus dans plusieurs régions du pays durant les dernières 24h, a indiqué lundi un bilan des services de la Gendarmerie nationale.

La wilaya de Sidi Bel-Abbes vient en tête des régions de par le nombre d'accidents (02 accidents), précise la même source.

Les services de la Gendarmerie nationale rappelle aux usagers de la route notamment en pareilles conditions climatiques, la nécessité de faire montre de vigilance et de prendre les précautions en évitant les excès de vitesse et en respectant la distance de sécurité entre les véhicules pour préserver leur sécurité et celle des autres usagers.

Les mêmes services recommandent aux personnes désirant voyager ou se déplacer de consulter le site "TARIK.DZ" qui fournit toutes les informations sur l'état des routes et le numéro vert "1055" est mis à leur disposition en cas d'imprévu.