Vidéo- Un parlementaire français dénigre dangereusement l'Algérie

23/01/2017

Un député français du parti Les Républicains (droite), Guy Teissier, a dénigré dangereusement l'Algérie lors de la présentation d'un rapport devant l'Assemblée nationale française, à l'issue d'une mission parlementaire de 6 mois dans les trois pays du Maghreb.

Teissier a dérapé sur plusieurs sujets et s'est vu être l'auteur de propos diffamatoires et qui portent gravement préjudice au peuple algérien. Il dresse un tableau aussi noir qu'erroné de la situation actuelle en Algérie au point où un natif de ce pays ne saurait se reconnaître.

"On ne sait pas bien comment avancer avec eux (peuple algérien) parce qu'on a vraiment ce tango algérien [...] on voudrait de la France mais sans les Français", a-t-il martelé en parlant du peuple algérien.

Ce député français dérape encore gravement en affirmant que la mission française constitue le seul endroit pour les jeunes algériens où ils pourraient trouver la liberté et où "les femmes ne sont pas obligées de mettre le voile". Il va encore plus loin en s'indignant du fait que la langue française ne soit pas enseignée dans les écoles primaires et qu'elle ne reste qu'une option pour les autres cycles. Ce qui est faux; l'on sait tous que la langue française est enseignée obligatoirement dès la troisième année primaire, quoique rien n'oblige l'Algérie à imposer l'enseignement de la langue de l'ancien colonisateur.

Dans un tweet, Anis Rahmani, PDG du Groupe Ennahar, réagit aux propos de Teissier en s'interrogeant: "Je ne sais pas ce qui choque le plus, la façon avec laquelle Guy Teissier décrit l'Algérie ou les 6 mois sans rien comprendre...", écrit-il en référence aux 6 mois qu'a pris cette mission parlementaire sans que ce député n'ait, visiblement, compris la moindre chose de la situation que vit actuellement l'Algérie.

Nous vous proposons ainsi de regarder cette intervention de Guy Teissier sur l'Algérie, que vous pouvez retrouver à partir de la 15e minute de la vidéo ci-dessous.