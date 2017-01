Alger : Un décès et 4 cas d’intoxication au monoxyde de carbone en 24h

Related Articles

24/01/2017

Une personne décédée et quatre secourues, durant les dernières 24 heures à Alger, suite à l’intoxication au monoxyde de carbone émis par les chauffages, indique une source de la Protection civile de la wilaya d’Alger, a rapporté l’APS.

La victime est un jeune homme âgé de 27 ans, qui a péri en inhalant du monoxyde du carbon, dans une villa situé à la cité ‘’Aissat Idir’’ à Beni Messous, tandis qu’un autre jeune âgé de 26 ans, a été évacué dans un état grave à l’hôpital de la région.

Un deuxième accident a eu lieu dimanche à la cité Si Smail à Bordj El Kiffan, aux environs de 23 heures, où une famille de 3 personnes, a été asphyxie par les émissions du chauffage, dont les membres ont été secourus et transférés à l’hôpital Zemirli à El-Harrach, précise Khaled Ben Khalfallah, lieutenant de la Protection civile, en affirmant que les gaz combustibles sont les causes principales des cas d’asphyxie et de décès.