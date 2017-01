Ghardaïa: 2 morts et 9 blessés dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort et neuf autres ont été blessées dans un accident de la route survenu mardi, près de Hassi-Lefhal (110 km au sud de Ghardaïa), apprend-on auprès des services de la Protection civile.

L’accident est survenu sur l’axe de la RN-1 reliant Ghardaïa et El-Menea, près de la localité de Hassi-Lefhal, lorsqu’un véhicule touristique est entré en collision frontale avec un véhicule utilitaire, entraînant la mort sur le coup d’un jeune d’une trentaine d’année et d’un Bébé de six mois, a-t-on précisé.

Les corps des victimes décédées ont été déposés à la morgue de la polyclinique de Hassi-Lefhal tandis que les blessés (trois femmes et six hommes), avec divers traumatismes, ont été évacués par les éléments de la protection civile vers les urgences de l’établissement hospitalier de Métlili, le plus proche du lieu de l’accident.

Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.