Intempéries: le réseau routier affecté dans 15 wilayas du pays

Plusieurs axes routiers sont fermés à la circulation au niveau de 15 wilayas en raison des intempéries enregistrées dans la plupart des régions nord du pays, a indiqué mardi le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) dans un communiqué.

Treize (13) routes nationales et 15 chemins de wilaya sont fermés à la circulation, a précisé la même source, ajoutant que les wilayas les plus touchées sont : Tissemsilt, Ain Defla, El Bayedh,Tlemcen, Tizi-ouzou et Bouira, où les éléments de la GN et de l'ANP, procèdent de concert avec les services concernés, aux opérations de déneigement au niveau des axes susmentionnés, en vue de leur réouverture à la circulation.

Par ailleurs, les mêmes services ont enregistré, au cours des dernières 24 heures sur leur territoire de compétence, 2 décès et 28 autres blessés dans 10 accidents de la circulation, survenus dans diverses régions du pays.

Le nombre le plus élevé de ces accidents a été enregistré dans 2 wilayas, à savoir Constantine et Sétif avec 2 accidents chacune.

A ce titre et pour la sécurité de tous, les services de la GN appellent les usagers de la route à la vigilance et à la prudence, à la limitation de la vitesse ainsi qu'au respect de la distance de sécurité entre les véhicules, conclut le communiqué.