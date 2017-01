Libye: La Russie va armer Haftar via l'Algérie, selon un think tank russe

La Russie a finalement décidé d'armer les troupes du Maréchal Khalifa Haftar, qui ont libéré, d'ores et déjà, une bonne partie de la Libye de l'emprise du groupe terroriste Daech.

Selon un célèbre think tank russe, KATEHON, citant une source militaire algérienne, la Russie va armer Haftar via l'Algérie. Pour ce think tank, l'Algérie va également fournir une assistance à Haftar.

KATEHON ne donne aucune information supplémentaire sur l'armement imminent des troupes libyennes loyalistes via l'Algérie, mais révèle que Haftar avait visité le porte-avions russe en Méditerranée le 11 janvier dernier.

KATEHON a été créé et est financé par des patriotes russes tels que les généraux Rechetnikov et Makarov, le mécène Malofeev (même s’il s’agit d’un richissime!), le philosophe Douguine, l’économiste Glaziev, etc. La plupart sont des « siloviki » (c’est-à-dire des personnes des services liés à la sûreté de l’Etat), peut-on lire sur le site reseauinternational.net.

Officiellement, KATEHON est un think tank indépendant organisé en un réseau international de personnes issues de disciplines différentes et variées, spécialisées dans l'analyse géopolitique, géostratégique et politique des événements mondiaux.