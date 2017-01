Corruption : L’Algérie au 108e rang du nouveau classement de Transparency International

Related Articles

25/01/2017

L’Algérie est au 108e rang des 176 pays du monde où la perception de la corruption est la plus forte, indique le classement annuel de l’ONG anticorruption Transparency International qui a été publié mercredi.

Avec un indice de 34 sur une échelle allant de zéro à cent, l’Algérie se positionne très loin derrière les têtes de classement comme le Danemark et de la Nouvelle-Zélande, à l’instar des autres pays arabes et d’Afrique du Nord qui possèdent tous un indice inférieur à 50 à l’exception des Emirats Arabes Unis (66) et du Qatar (61).

Transparency International est revenu sur les raisons du recule flagrant dans l’indice de corruption dans les pays arabes, en reliant cela aux régimes au pouvoir qui dominent et contrôlent les secteurs politiques et économiques, restriction et suppression des libertés publiques et l’absence d’entreprises de la société civile qui soient actives et efficaces.