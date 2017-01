Des routes reprennent du service suite à l’amélioration des conditions météorologiques

Related Articles

26/01/2017

L’état du réseau routier enregistre quelques améliorations, après la détérioration enregistrée à cause des conditions météorologique qui ont touché différentes régions du pays ces derniers jours, indique un communiqué de la Gendarmerie nationale.

Une baisse du nombre des passages fermés à la circulation a été enregistrée et ne reste que quelques sections qui traversent les wilayas de Boumerdès, Ain Defla, Bouira, Tizi-Ouzou, Mostaganem, Tipaza, Relizane et Mascara.

Les passages affectés sont répartis sur dix routes nationales et dix routes wilayales, qui sont toujours bloquées, notamment la RN30 reliant Tizi-Ouzou et Bouira dans sa partie traversant les communes de Boghni et Iboudraren, certaines routes sont bloquées à cause de l’amoncellement de neige tandis que d’autres pour cause des inondations.

Les membres de la Gendarmerie nationale et de l’ANP continuent leurs efforts en collaboration avec les services concernés, afin de rouvrir les routes touchées.