Algérie: 4 individus arrêtés pour contrebande d'objets datant de l'ère romaine

Quatre personnes ont été arrêtées le vendredi 20 janvier dans le centre-ville d’Ouled-Addi-Guebala, par les gendarmes du groupement territorial de M’sila pour atteinte au patrimoine culturel national et contrebande, a indiqué un communiqué de la Gendarmerie Nationale.

En effet, les mis en cause ont été interpelés en possession de trois statuettes antiques, deux assiettes en cuivre et un bracelet, une boucle d’oreille et un collier en cuivre datant de l’époque romaine.

Les quatre suspects ont été présentés le mardi 24 janvier devant M. le Procureur de la République près le tribunal de Magra, et sont placés sous contrôle judiciaire.