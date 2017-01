Accidents routiers : 28 décès et 247 blessés dans 126 accidents enregistrés en une semaine

Vingt-huit personnes décédées et 247 blessées, suite à 126 accidents routiers dans la semaine entre le 17 et 23 janvier, indique un communiqué de la Gendarmerie nationale.

L’accident le plus lourd en victimes a été enregistré le 17 janvier sur la RW n03 reliant les communes Si Abdelghani et Souger dans la wilaya de Tiaret, provoquant cinq morts et 3 blessés.

Quant aux raisons de ces accidents, le facteur humain est le plus remis en cause dans la plupart des cas, s’ensuit la dégradation des routes et les véhicules.