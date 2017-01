Blida: 3 individus arrêtés en possession de drogue et de faux billets de banque

Trois hommes ont été interpelés par les éléments de la gendarmerie du groupement territorial de Blida, durant la journée du mercredi 25 janvier, a précisé un communiqué de la Gendarmerie Nationale.

les nommés (TS), 38 ans, (ZM), 31 ans, (AA), 46 ans et (KF), 45 ans ont été arrêtés à bord d’un véhicule, en possession de deux kg et trente grammes de kif traité et seize faux billets de banque en coupures de 2000 DA, a indiqué la même source, en soulignant qu’une enquête a été ouverte.