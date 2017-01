Chelghoum signe le registre de condoléances à l'ambassade de Hongrie à Alger

Le ministre de l'Agriculture, du Développement local et de la Pêche, Abdesslem Chelghoum, a signé jeudi au siège de l'ambassade de Hongrie à Alger, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances suite à l'accident de la route survenu récemment en Italie faisant plusieurs morts parmi des élèves hongrois.

"Nous avons appris avec consternation le tragique accident de la route qui a fait plusieurs morts parmi des élèves hongrois qui étaient sur le chemin de retour, via l'Italie, des vacances d'hiver passées en France", a écrit M. Chelghoum.

Et d'ajouter "en cette pénible épreuve, je présente au nom de Son Excellence le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et au nom du peuple et gouvernement algériens, mes condoléances les plus attristées au peuple hongrois ami, assurant les familles des victimes de notre profonde compassion, souhaitant une prompte guérison aux blessés".

"Nous nous inclinons ainsi à la mémoire des victimes de ce tragique accident et réitérons notre solidarité avec le peuple hongrois ami", a-t-il conclu.