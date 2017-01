Brazzaville : Messahel s'entretient avec le MAE congolais

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, s'est entretenu jeudi à Brazzaville avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l’étranger, Jean Claude N’Gakosso, sur le renforcement de la coopération bilatérale et le dossier libyen.

"L’entretien a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre l’Algérie et le Congo en prévision des prochaines échéances inscrites au titre de la coopération bilatérale, dont la visite en Algérie en février prochain du ministre congolais à Alger", précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).

L'entretien a également porté sur "la situation en Libye et les efforts entrepris dans le cadre du règlement de la crise qui affecte ce pays", est-il ajouté de même source.

A cette occasion, M. Messahel a souligné "la contribution algérienne au processus du règlement du conflit libyen et s’est félicité de la tenue à Brazzaville du Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye dont les Etats voisins sont aujourd’hui membres".

Il a, également, mis en exergue "les efforts" des pays voisins, dont la prochaine réunion se tiendra à Alger.

En outre, les deux ministres ont fait état de "la convergence à propos de la synergie des efforts pour parvenir à la solution politique dans le cadre du dialogue inclusif inter libyen et de la réconciliation nationale, loin des interférences extérieures, pour asseoir durablement la paix, la stabilité et la sécurité et préserver ce pays des risques de partition et du chaos", conclut le MAE.