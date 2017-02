Les terroristes "narcotrafiquants" abattus mercredi à Illizi identifiés

Les trois terroristes "narcotrafiquants" abattus avant-hier, mercredi 1er février, suite à un accrochage, ont été identifiés par l'Armée nationale populaire, annonce le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Suite à l’opération de qualité menée, avant-hier 01 février 2017, par un détachement de l’Armée Nationale Populaire dans la zone d’El Hamra, wilaya de Ilizi/4°RM, ayant permis d’éliminer trois (03) terroristes narcotrafiquants et de récupérer un lot d’armements et de munitions, il a été procédé à l’identification des criminels abattus. Il s’agit de: «Gh. Tahar», «Gh. Omar Ahmed» et «A.Nacer Eddine» alias «El-Nekcha»".