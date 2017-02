Algérie/ France: Lamamra reçoit Fabius dans une réunion de courtoisie

Related Articles

03/02/2017

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a tenu des discussions jeudi, avec le président du Conseil constitutionnel de France, Laurent Fabius, a indiqué l’APS.

Fabius a précisé que sa visite de travail en Algérie a été initiée par son homologue Mourad Medeleci, dans le cadre de l’amitié qui réunit les deux pays, en estimant que ‘’l’amitié entre l’Algérie et la France est fondamentale […] beaucoup de bonnes choses ont été engagées et seront poursuivies’’.

"J'ai eu le plaisir d'écouter les analyses visionnaires et réalistes de mon collègue et ami Lamamra et je dois rendre hommage au rôle joué par l'Algérie pour résoudre un nombre de crises, notamment au Mali", a conclu le président français du Conseil constitutionnel.