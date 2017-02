Deux décès et 28 blessés dans des accidents de la route en 24 heures

Deux personnes décédées et 28 autres blessées suite à neuf accidents de la route, constatés ses dernières 24 heures, par les gendarmes à travers huit wilayas du pays, a indiqué un communiqué de la Gendarmerie nationale.

Durant la journée du 3 février, neuf accidents routiers ont été enregistrés à Oran, Biskra, Batna, Tébessa, Jijel et Sétif, dont deux mortels à Bouira et Bechar, provoquant ainsi des blessures à vingt-huit personnes et d’importants dégâts matériels à quinze moyens de locomotion impliqués.