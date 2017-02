Contrebande : Trente-neuf quintaux de banane saisis à Oum-El-Bouaghi

Plus de trente-neuf quintaux de banane ont été saisis vendredi, par les gendarmes de la brigade locale d’Oum-El-Bouaghi, a indiqué un communiqué de la Gendarmerie nationale.

L’unité de la Gendarmerie a procédé à l’immobilisation d’un camion dont le chauffeur de 25 ans, a refusé de s’arrêter à son passage sur le chemin reliant Aïn Beida à Aïn Touila.

La fouille du camion a permis de récupérer plus de 39 quintaux de banane issus de la contrebande, ainsi que de deux cartes d’immatriculations de deux véhicules volés.

Par ailleurs, près de huit quintaux de feuilles de tabac à chiquer ont été saisies près de la circonscription communale d’Aïn-Oulmène à Sétif et d’un camion, un véhicule, plus de 360.000 sachets de tabac à chiquer et un lot de matériel servant à la fabrication de cette substance, à la wilaya de Mila.