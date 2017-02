Transport maritime : Le premier voyage Mostaganem-Barcelone inauguré le 6 juillet prochain

Related Articles

04/02/2017

Le premier voyage maritime entre Mostaganem et Barcelone sera inauguré le 6 juillet prochain, selon le wali de Mostaganem, Abdelhamid Temmar, a indiqué l’APS.

La ligne du transport maritime sera régulière, avec 12 voyages aller et retour pendant les mois de juillet, aout et septembre, avec une moyenne de quatre voyages chaque mois, a précisé Temmar, en indiquant que cette ligne vient en complément de la navette Mostaganem-Valence qui est opérationnelle depuis mars 2016.

Le wali a précisé que cette nouvelle destination entre dans le cadre de l’élargissement de l’Entreprise nationale du transport maritime des voyageurs (ENTMV) et de renforcer son activité d’investissement, en attribuant cette ligne à aux bateaux ‘’Tassili2’’ et ‘’Algérie2 ‘’ qui peuvent transporter jusqu’à 1.300 voyageurs et 300 véhicules.

Par ailleurs, une rencontre aura lieu le 6 février en court, avec l’Entreprise française ‘’Corsica’’ qui travaille à mettre les derniers préparatifs, afin de lancer la ligne Alger-Marseille l’été prochain.