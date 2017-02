Neuf narcotrafiquants et huit contrebandiers arrêtés, d’importantes quantités de kif traité et de marchandises saisies

Neuf narcotrafiquants ont été arrêtés et une importante quantité de kif traité dépassant sept quintaux saisie, par des détachements de la Gendarmerie nationale, durant des opérations menées séparément à Tlemcen et Tissemssilt, tandis que plus de deux milles unités de différentes boissons ont été récupérées, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Par ailleurs, huit contrebandiers ont été arrêtés à Bordj Badji Mokhtar et Illizi, ainsi que la saisie de deux camions, un véhicule tout-terrain, 6600 litres de carburant, quatre groupes électrogènes, eux détecteurs de métaux et quatre marteaux piqueurs, par l’Armée nationale populaire.