Dix morts et quinze blessés dans des accidents de la route enregistrés à travers le pays

Décès de dix personnes et quinze autres blessées, durant la journée du 4 février, suite à seize accidents de la route constatés par les unités de la Gendarmerie, à travers 14 wilayas du pays, indique un communiqué de la Gendarmerie nationale.

Les accidents enregistrés ont été constatés aux wilayas de Tipaza, Relizane, Batna, Skikda, Tamanrasset, dont certains mortels à Aïn Defla, Mostaganem, Oran,Tindouf,Biskra,Illizi,Ghardaia, Guelma, Jijel et In Guezzam, engendrant par la même occasion des blessures de quinze personnes et d’importants dégâts matériels à dix-neuf moyens de locomotion impliqués.