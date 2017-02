Illizi : 7 transformateurs en court de réalisation afin d’améliorer l’approvisionnement en électricité

Related Articles

05/02/2017

Sept transformateurs électriques sont en court de réalisation dans la wilaya d’Illizi, dans le cadre du plan d’urgence de l’année 2017, visant l’amélioration du service et le renforcement de l’approvisionnement en électricité, a indiqué un responsable de l’entreprise de la distribution de l’électricité et du gaz, a rapporté l’APS.

Cette opération vient dans le but de couvrir les lacunes enregistrées au niveau de certains quartiers dans la wilaya, où sera réalisé un réseau électrique de plus de 31 kilomètres, dont 4 transformateurs électriques à la wilaya déléguée Djanet, un transformateur à In Amenas, quant aux deux autres ils seront disponible à la capitale d’Illizi.