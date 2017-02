Deux casemates détruites à Béjaia, 6 narcotrafiquants arrêtés au Sud et à l'Ouest du pays

Deux casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites hier, dimanche 5 février, par un détachement de l'Armée nationale populaire lors d'une opération de fouille et de ratissage à Béjaia, annonce le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Par ailleurs, des détachements de l’Armée Nationale Populaire et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé à El-Oued/4°RM, Rélizane et Tlemcen/2°RM, six narcotrafiquants et saisi une quantité de kif traité s’élevant à deux quintaux et 42 kilogrammes, ainsi que 10930 unités de différentes boissons et trois véhicules. Tandis qu’un autre détachement de l’ANP a saisi, ce matin du 06 février 2017, à Djebel Antar, wilaya de Bechar/3°RM, une autre quantité de kif traité s’élevant à 175 kilogrammes.