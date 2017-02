Etudiant assassiné à Tizi-Ouzou : l'auteur présumé entre les mains de la police

L'auteur présumé de l’assassinat de Djamel Souak, un jeune étudiant de 21 ans, a été remis aujourd’hui à la police par ses parents, a-t-on appris de source sécuritaire locale.

Le mis en cause dans cette affaire, un trentenaire originaire de Ouacifs, a été auditionné par les policiers chargés de l’enquête à la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou. "L’enquête menée par la police et durant laquelle plusieurs personnes ont été auditionnées, a permis d’identifier le présumé assassin, qui est connu des services de sécurité et était activement recherché en vue de son interpellation dans le cadre de cette affaire", a-t-on souligné.

Djamel Souak, un jeune étudiant de 21 ans a été lâchement assassiné dans la nuit de vendredi, vers 22h00, à quelques mètres de la résidence universitaire garçons dans la nouvelle-ville de Tizi-Ouzou