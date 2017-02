Cinq nouveaux parcours touristiques bientôt opérationnels à Illizi

Cinq nouveaux parcours touristiques seront ouverts à Illizi, afin de donner une nouvelle dynamique au tourisme dans la région du Tassili n’Ajjer, ont indiqué mardi les services de la direction générale du développement territorial, du tourisme et de l’artisanat.

Les parcours concernant les régions nord et sud de Tamadjaret, Afra, Imehrou et Ifti dans la commune d’Illizi, qui n’ont pas encore été introduites parmi les parcours touristiques de la wilaya, malgré leur grande richesse en importantes qualificatives touristiques telle que des pétroglyphes, des dessins remontant à plusieurs milliers d’années et des étangs d’eau.

En outre, quelques sites touristiques au territoire de la commune de Bordj Omar Idriss, seront introduits, vu qu’ils n’étaient pas catalogués comme tel auparavant, et cela en collaboration avec des associations locales actives dans le secteur touristique.

Ce projet a pour but de participer à promouvoir l’activité touristique dans la wilaya, spécialement au dans la sa partie nord.