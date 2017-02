Les migrations de crise et sécurité régionale au cœur d’un colloque euro-maghrébin

Related Articles

07/02/2017

Un colloque portant sur les migrations de crises et sécurité régionale dans la zone euro-maghrébine, a débuté mardi à Alger, avec la participation de spécialistes en relations internationale, économistes et sociologues, organisé par l’Institut militaire de documentation, d’évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale, a indiqué l’APS.

La rencontre a été présidée à son ouverture par le général-major, Chérif Zered, chef du département emploi et préparation de l’état-major de l’ANP, qui dans son discours d’ouverture a mis en exergue ‘’le degré d’aggravation’’ de l’immigration clandestine et son étroite relation avec la criminalité organisée.

"L'aggravation de ce phénomène est devenue une source d'inquiétude pour plusieurs pays à cause de la difficulté de contrôle d'immenses flux de migrants d'une part et la crainte de l'exploitation de ces migrants par des terroristes et les responsables de la criminalité organisée d'autre part, et qui constituent un danger pour la sécurité et la stabilité de la région", a-t-il souligné.

Cette réunion a pour but de définir les causes de la question migratoire, ainsi que l’élaboration de politiques qui devront être adoptées à son encontre, en relevant les défis humanitaires pour trouver des solutions à cette problématique.

PHOTO APS