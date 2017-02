Sellal reçoit le ministre zambien des affaires étrangères

Related Articles

07/02/2017

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, mardi à Alger le ministre zambien des Affaires étrangères, Harry Kalaba, qui effectue une visite en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Après avoir exprimé leur "satisfaction" quant à l'évolution des relations bilatérales dans les différents domaines, les deux responsables ont convenu de les "consolider d'avantage, partageant une volonté commune de donner à leur coopération une nouvelle impulsion", a précisé la même source.

A ce titre, les deux parties ont insisté sur la nécessité d'oeuvrer pour explorer les différentes opportunités de coopération bilatérale dans le cadre d'"objectifs clairs".

Abordant les questions régionales et internationales, les deux parties ont procédé à un échange de vues sur "les dossiers d'intérêt commun", a-t-on ajouté.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.