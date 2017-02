Législatives 2017: les indemnités aux personnes requises fixées, serment obligatoire

Les indemnités allouées aux personnes requises lors de la préparation et le déroulement des élections ont été fixées par un décret exécutif signé par le Premier ministre Abdelmalek Sellal et publié au dernier journal officiel.

En outre, les membres des bureaux de vote devront faire un serment écrit sur un formulaire spécial fourni par l'administration. Le formulaire doit reproduire les termes du serment et comporter le nom et prénoms, la date et le lieu de naissance du membre du bureau de vote, le prénom du père, le nom et prénoms de la mère et le numéro d’inscription sur la liste électorale en citant la commune.

Les indemnités:

Les personnels des institutions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics, requis lors des élections, perçoivent une indemnité forfaitaire fixée comme suit:

1 - Au titre de la préparation des élections :

—personnels occupant des fonctions supérieures et ceux classés à la catégorie 11 et plus : 9.000 DA ;

—personnels occupant des emplois classés aux catégories 8 à 10 : 8.000 DA ; personnels occupant des emplois classés de la catégorie 7 et moins et les agents contractuels : 5.000 DA.

2 - Au titre du déroulement des élections :

—personnels occupant des fonctions supérieures et ceux classés à la catégorie11 et plus : 5.000 DA ;

personnels occupant des emplois classés aux catégories 8 à 10 : 4.500 DA ;

—personnels occupant des emplois classés de la catégorie 7 et moins et les agents contractuels : 4.000 DA

Les membres des commissions, requis lors des élections, perçoivent une indemnité forfaitaire égale à 9.000 DA. Cette indemnité n’est pas cumulable en cas de participation à plus d’une commission.

Les membres des centres et bureaux de vote requis lors des élections, perçoivent une indemnité forfaitaire fixée comme suit :

Centre de vote :

—6.000 DA pour le chef de centre de vote ;

—4.000 DA pour les autres membres du centre de vote.

Bureau de vote fixe :

—6.000 DA pour le président du bureau de vote ;

—4.500 DA pour les membres titulaires ;

—2.000 DA pour les membres suppléants.

Bureau de vote itinérant :

—8.000 DA pour le président du bureau de vote ;

—6.000 DA pour les membres titulaires ;

—4.000 DA pour les membres suppléants.

Formulaire de serment