Tebboune met en garde contre toute augmentation des prix des produits subventionnés

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, ministre du commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune a mis en garde mardi à Alger contre l'augmentation des prix des produits subventionnés avertissant que les spéculateurs seront frappés de sanctions maximales.

M. Tebboune qui présidait une rencontre avec les cadres du ministère du Commerce, la première depuis sa désignation à la tête du secteur en janvier écoulé, a affirmé que les infractions liées au non respect des prix des produits subventionnés et codifiés par l'Etat relevaient d'un détournement de deniers publics et d'un détournement illicite de ses aides.

Il a souligné l'impératif de protéger les citoyens contre le monopole exercé par certains commerçants sur les marchandises pour favoriser la spéculation et la pénurie qui se trouvent à l'origine de la flambée des prix touchant même ceux des produits subventionnés par l'Etat.

"Ils subiront des sanctions maximales, nous ne toléreront aucune atteinte à l'économie nationale ni à l'intérêt du citoyen", a martelé le ministre.

Il a cité à titre d'exemple le prix du ciment qui a connu une hausse vertigineuse du fait d'une panne technique d'une unité dont la production ne dépasse pas les 750.000 tonnes/an.

Notre production nationale s'élève à quelque 19 millions de tonnes par années, il n'est pas pensable que l'arrêt d'une unité puisse impacter la production sur le marché national, a fait remarquer M.Tebboune pour qui il est également inacceptable que les prix grimpent à des niveaux aussi élevés.