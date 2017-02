Bouteflika salue le nationalisme du défunt Smail Hamdani

Related Articles

07/02/2017

Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé mardi un message de condoléances à la famille du défunt Smail Hamdani dans lequel il a salué un nationaliste intègre.

"J'ai appris avec une profonde affliction le décès de mon cher ami Smail Hamdani après une longue vie au service de la patrie pour sa libération, son édification, son développement et sa prospérité", a écrit le Président Bouteflika dans son message.

Le chef de l'Etat d'ajouter: "Jamais je n'oublierai ces moments privilégiés que nous avons partagés, ni les propos que nous échangions avec comme principale préoccupation la recherche des moyens les plus à même de garantir l'édification et la prospérité de l'Algérie".

"Il avait une grande certitude que les Algériens étaient en mesure de sortir victorieux de la bataille du développement. Il était confiant que pour l'accomplissement d'un tel exploit ils avaient encore plus de force que celle qui les avait animé lors du combat pour la libération du pays tant était profonde leur volonté de relever le défi et sortir le pays de la sphère de désespoir dans lequel l'occupant voulait le confiner en se servant, vainement, d'une gigantesque propagande médiatique", a encore écrit le président de la République.

Le Chef de l'Etat a rappelé que "le défunt ne se lassait guère de labeur.

Il commençait toujours par donner l'exemple à ses compagnons et à ses collaborateurs qu'il incitait sans cesse à la persévérence. Circonspect et consciencieux, il tenait à mûrir la réflexion sur la moindre des actions qu'il avait à entreprendre".

"Avec la disparition de Smail Hamdani, le peuple algérien perd un de ses vaillants fils, un nationaliste loyal, dévoué, aux hautes compétences et aux vertus sublimes" a soutenu le président de la République priant Dieu l'Omnipotent d'accueillir le défunt en Son vaste Paradis, de l'accueillir parmi les sincères et les fidèles et de prêter réconfort à tous les membres de sa famille, à ses porches, amis et compagnons.