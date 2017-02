L’Algérie parmi les pays africains les plus connectés à Internet

Related Articles

05/02/2017

L’Algérie figure parmi les pays africains les plus connectés, selon des statistiques menés par l’Internet Live Stats, membre du projet Real Time Statistic, a rapporté le site algérien spécialisé en nouvelles technologies nticweb.

En tête de liste en matière de connexion internet en Afrique, on trouve les Seychelles et l’Afrique du Sud, suivis par l’Algérie, l’Egypte, le Soudan, l’Ouganda et le Kenya.

L’Algérie comptabilise un taux de connexion de 19,7% soit 7 millions d’internautes sur une population de 40 millions d’habitants.

Bien que l’Afrique ait réalisé quelques avancées en matière d’internet ses dernières années, le domaine reste encore inaccessible dans plusieurs pays, qui atteint dans certains pays, une couverture d’à peine 2% de population, notamment la Somalie, l’Erythrée et le Burundi.