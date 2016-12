CASNOS: vaste mouvement qui touche 18 directeurs d'agences

Related Articles

29/12/2016

Le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), Achek Youcef Chawki, a opéré un vaste mouvement qui touche 18 directeurs d'agences de wilayas, a appris Algérie24 de source officielle.

Les agences concernées sont celles d'Alger-est, Annaba, Bordj Bou Arreridj, Médéa, Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Mila, Chlef, Ain Temouchent, Constantine, Skikda, Tizi-Ouzou, Blida, Guelma, Ouargla et Boumerdès.

Le DG de la CASNOS a annoncé, par ailleurs, que les portes des agences resteront exceptionnellement ouvertes les vendredi et samedi 30 et 31 décembre 2016, à travers tout le territoire national, ce pour permettre aux assureurs de régulariser leurs situations vis-à-vis de la Caisse, dans le cadre de la loi de finances complémentaire 2016.