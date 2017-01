Tizi Ouzou : Lancement de la 3ème foire du miel

Related Articles

04/01/2017

La coopérative agricole polyvalente (CAPTO), organise la troisième foire du miel de Kabylie, qui sera lancée ce mercredi jusqu’au 14 janvier, à la placette du musée de la ville de Tizi-Ouzou.

Selon Salem Touati, chargé de communication de la CAPTO, cette manifestation agricole placée sous le slogan " pour la promotion des miels de montagne", est organisée en collaboration avec l’Association des apiculteurs professionnels du massif du Djurdjura (AAPMD), la direction locale des services agricoles (DSA), et les chambres d’agriculture et de l’artisanat et des métiers. Elle regroupera une trentaine d’apiculteurs.

M. Touati a indiqué, en outre que Cette manifestation, qui vise à renforcer la filière apicole dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a également pour objectifs de permettre aux apiculteurs de se rencontrer, d’écouler leurs marchandises et de lutter contre la concurrence déloyale des autres miels importés vu l’absence d’un circuit fiable de distribution du miel, de créer une dynamique autour de cette filière ainsi qu’une synergie entre tous les intervenants du secteur.