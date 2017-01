Souk Ahras: Des efforts pour multiplier les classes d’alphabétisation

Related Articles

06/01/2017

Le directeur de l’annexe de l’office national d’alphabétisation et d'enseignement pour adultes, Khemissi Zaghdani a indiqué, mercredi, que dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme des efforts pour la multiplication des classes d’alphabétisation à travers les zones rurales enclavées sont déployés dans la wilaya de Souk Ahras.

Un plan d’action pour 2017, ciblant la gent féminine notamment est en cours d’élaboration pour la concrétisation de cet objectif, avec la collaboration de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels et la chambre d’artisanat et des métiers (CAM) a précisé la même source, détaillant que la catégorie ciblée est âgée entre 25 et 45 ans.

M. Zeghdani, a précisé que deux classes destinées aux personnes aux besoins spécifiques ont été ouvertes au chef-lieu de wilaya, par l’annexe de l’office nationale d’alphabétisation et d'enseignement pour adultes en collaboration avec la direction de l’action sociale, en outre, il a souligné que ces classes sont encadrées par deux enseignants universitaires spécialisés en psychologie.

Dans le même contexte, cette annexe prend en charge également l’enseignement des pensionnaires du foyer des personnes âgées, ainsi que ceux des établissements pénitenciers des communes de Souk Ahras et Sedrata, a-t-on encore noté indique l’APS.