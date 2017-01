Souk Ahras: Les non-voyants bénéficient des cours d’alphabétisation

Related Articles

09/01/2017

Depuis fin 2016, des espaces spécifiques ont été consacrés à la catégorie des non-voyants dans la wilaya de Souk-Ahras suite à l’accroissement des cours d’alphabétisation.

Dans la marge de cette démarche, l’annexe de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA) a fait appel à une enseignante spécialisée à qui tous les moyens ont été procurés pour la réussite de cette opération jusqu’à la mise à leur disposition du saint Coran en braille, en attendant la généralisation de l'opération, lancée pour l'heure au chef-lieu de wilaya, aux autres communes, a indiqué l’APS.

Khemissi Zeghdani , directeur de cette annexe a précisé dans une déclaration à l’APS, que le pari de cet établissement, qui célèbre le 8 janvier la journée arabe de l’alphabétisation, est de prendre en charge la catégorie des non-voyants en créant à leur intention deux classes dans la ville de Souk-Ahras, en plus de la mobilisation de deux psychologues et ce, en coordination avec la direction de l’action sociale et le centre psychopédagogique pour déficients mentaux.

Le même intervenant a rappelé qu’avec la prise en charge des personnes âgées au niveau des centres de Souk-Ahras et Sedrata, toutes les catégories sociales sont ainsi ciblées, en vertu du principe de "l’éducation pour tous".