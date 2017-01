Le ministre de la jeunesse et des sports inaugure des infrastructures de proximité à Tizi-Ouzou

Related Articles

11/01/2017

Le ministre de la jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali a effectué mardi une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué l’APS.

Cette visite a été marquée par l’inauguration d’infrastructures de proximité, à l’instar d’une salle polyvalente à Tizi Ghennif, des maisons de jeunes à Aït Mendes et Mechtras et un terrain de football dans la même localité relevant de la daïra de Boghni, le ministre a précisé qu’elle s’inscrit dans le cadre de la politique de rapprochement des établissements de la jeunesse et des sports des jeunes dans les villages les plus reculés en vue de les stabiliser dans les zones rurales.

L’inauguration de ces infrastructures est une preuve de la volonté des pouvoirs publics d’inscrire de nouveaux projets et d’implanter dans chaque village une structure qui permettra l’épanouissement de la jeunesse sur les plans sportif, culturel et intellectuel".

M. Ould Ali s’est également engagé à prendre en charge certaines doléances des citoyens des localités visitées, notamment la récupération d’une aire de jeux abandonnée au niveau de Tizi Ghennif, le revêtement en gazon du stade d’Aït Mendes dont le club de football occupe la première place au championnat de wilaya et la réalisation de gradins en fer pour la stade de Mechtras qui vient d’être gazonné.