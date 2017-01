Bouira : La blancheur éclatante de la neige recouvre la région

Related Articles

12/01/2017

La neige a pu redonner de la joie aux habitants de Bouira ainsi que de la vie à toute la région après plusieurs mois d’attente et d’inquiétude affichée notamment par les agriculteurs.

Depuis les premières lueurs du matin, les habitants des régions environnantes comme Haizer, Bouira et El-Adjiba, ont découvert la blancheur éclatante de la neige.

"Enfin la neige est tombée, c’est très important et Dieu merci, c’est de bonne augure pour cette année, notamment pour l’agriculture, qui a besoin énormément d’eau", a indiqué à l’APS Mohamed, un quinquagénaire propriétaire d’une oliveraie à la Crête rouge (El-Adjiba). "La neige est un bon présage pour notre région", a-t-il dit tout joyeux.

Pour Mohamed "Yennayer sans la neige, n’est pas une fête" car, selon lui, le rite du nouvel an amazigh a une relation étroite et directe avec la neige et l’hiver en général. "A l’époque, nous n’avons jamais fêté le nouvel an berbère sans la neige, puisque déjà la fête coïncidait avec le 12 janvier, qui est un mois hivernal rude", a-t-il dit dans ce contexte.